Число ковидных коек в Тюменской области с мая выросло в три раза

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

43 тыс. доз вакцины "Спутник V" поступило в Тюменскую область 30 июня. Об этом представителям бизнес-сообщества сообщила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских на встрече в режиме ВКС. Модератором встречи выступила уполномоченная по правам предпринимателей в регионе Лариса Невидайло.

За 29 июня в регионе было привито 8,5 тыс. человек, для сравнения - ранее в сутки прививали по 700 желающих. Такие цифры обнадеживают, но для выработки устойчивого иммунитета нужно, чтобы прошло около 1,5 месяцев, и это время нужно еще выдержать, соблюдая все меры предосторожности, рассказала Кузнечевских.

Она отметила, что в мае ковидных коек было развернуто около 600, по состоянию на сегодняшнее утро их уже 1 тыс. 880 и это не предел - уже ощущается нехватка мест для нуждающихся в госпитализации жителей Тюменской области с коронавирусом.

Прививку от COVID-19 нужно ставить не только тем, кто не болел, но и переболевшим спустя полгода после выздоровления, пояснила замгубернатора. "Задача сохранить жизни людей - это задача не только медиков, это наше общее дело", - подчеркнула замгубернатора.

Она обратила внимание предпринимателей на недостаточное соблюдение ограничительных мер в организациях общественного питания - работники не носят маски, дистанция между столиками оказывается меньше необходимых полутора метров. "Вы можете сказать, что экономически выгодно, чтобы залы были заполнены полностью. Но такой разовый куш чреват тем, что мы из-за эпидситуации опять будем вынуждены все закрыть", - предупредила Ольга Кузнечевских.

Напомним, ситуация с COVID-19 в регионе вызывает серьезные опасения. В конце мая Тюменская область имела статистику около 50 случаев заболеваемости в сутки, в связи со стабилизацией сокращалось число ковидных коек, упор делался на постковидную реабилитацию и благодаря вакцинации наступление третьей волны не ожидалось. Однако за период с конца мая по сегодняшний день число новых заражений подскочило почти в три раза, и на 30 июня за сутки прирост составил 150 человек, девять жителей региона с подтвержденным диагнозом скончались.

Дарья Казакова