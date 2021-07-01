Квитанции по новым ценам за холодную воду тюменцы получат в начале августа

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Рост совокупного коммунального платежа для жителей Тюменской области составит 3,4% с 1 июля. Квитанции с начислениями по новым ценам горожане получат в начале августа, сообщает Росводоканал Тюмень.

Для большинства тюменцев, живущих в домах, построенных по 30 июня 2017 года, плата за холодную воду увеличилась на 1 рубль 10 копеек, с 32 рублей 45 копеек до 33 рублей 55 копеек за один кубометр воды. Тюменцы, поживающие в более новых домах, построенных, заплатят за кубометр воды 38 рублей 64 копейки.

Тариф на водоотведение в домах, введенных в эксплуатацию по 30 июня 2017 года, увеличился на 69 копеек с 20 рублей 53 копеек до 21 рубля 22 копеек. В более новых домах водоотведение теперь стоит 29 рублей 78 копеек. В жилфонде, введенном в эксплуатацию с 1 июля 2018 года по 30 июня 2020 года – 36 рублей 91 копейка.

Отметим, что в Тюмени тарифы на холодную воду и водоотведение одни из самых низких. В Екатеринбурге кубометр воды стоит 36 рублей 16 копеек, а в Ханты-Мансийске - 62 рубля 90 копеек.

Тарифы на услуги Тюменского водоканала утверждаются региональной службой по тарифам и ценовой политике. В стоимость услуг предприятия заложены затраты на текущую деятельность и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения.