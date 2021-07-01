Тюменец продал автомобиль с долгом в 100 тыс. рублей жителю Новосибирска

| Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Внедорожник с долгом в 100 тыс. рублей продал тюменец жителю Новосибирска. Договор купли-продажи был составлен от руки, а деньги переданы по расписке. Только приехав домой, счастливый владелец обнаружил за продавцом долг по кредитам, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

Теперь покупателю предстоит отстаивать свои права в суде. Новый владелец должен доказать, что является добросовестным покупателям и не знал о запретах. Только после решения суда покупатель сможет зарегистрировать свой новый автомобиль и стать его полноправным владельцем.

Как отмечают в ведомстве, продажа автомобиля с запретами не снимает с должника обязанности по оплате своих долгов. При покупке не нового автомобиля рекомендуется тщательно проверить всю информацию о транспортном средстве и его владельце не только по базе ГИБДД, но и по базе службы судебных приставов с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств".