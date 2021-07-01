Тюменская общественная организация "Забота" получила от администрации города новое помещение

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Тюменская общественная организация инвалидов по онкологическому заболеванию "Забота" получила в июне 2021 года в пользование на пять лет нежилое помещение площадью 107 кв. м по ул. Олимпийской.

Как сообщает администрация Тюмени, ранее организация располагалась в доме, который был признан аварийным. Переезд откроет перед общественной организацией новые возможности для реализации важных социальных проектов, так необходимых нуждающимся тюменцам.

"Забота" работает с декабря 2008 года. Ее руководитель Людмила Островская уверена, что людям с онкозаболеваниями необходима поддержка и помощь, при этом люди с ограниченными возможностями здоровья не должны сидеть дома, а быть полноправными членами общества.

Организация помогает таким тюменцам в различных вопросах. Кому-то необходима социально-культурная или психологическая реабилитация, кому-то – решение юридической проблемы, кому-то хотелось бы получить работу. На сегодня "Забота" предоставляет 112 рабочих мест.