Юные баскетболисты и шахматисты региона отправятся на смену diспортум

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Бесплатная спортивно-образовательная смена diспортум для подающих надежды в баскетболе и шахматах школьниках пройдет в Тюменской области со 2 по 8 июля, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Тренеры регионального и федерального уровня помогут баскетболистам освоить спортивные техники, поработают над стратегией игры и научат работать в команде. Предполагается, что затем участники проекта будут участвовать в отборе в состав региональной юношеской команды, а потом – в "Золотой резерв" юниорской сборной страны. Самые талантливые спортсмены смогут лично встретиться с заслуженным мастером спорта, чемпионом Европы, амбассадором и лидером программы СИБУРа по развитию баскетбола в регионах присутствия Сергеем Быковым.

С юными шахматистами будут работать международные гроссмейстеры, тренеры шахматной школы Анатолия Карпова, победители и призеры всероссийских и международных соревнований по шахматам. Ребята из Ишима, Вагая, Сорокино и других районов Тюменской области изучат тактики, проверят свои компетенции в сеансе одновременной игры и, возможно, смогут претендовать на повышение шахматного разряда.

Проект реализуется Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение" совместно с компанией СИБУР и Областной спортивной школой по шахматам А.Е. Карпова.