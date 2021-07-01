В реестр поставщиков социальных услуг региона вошли еще две организации

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Две негосударственные организации вошли в официальный реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области в первом полугодии 2021 года, сообщает региональный департамент социального развития.

Это индивидуальный предприниматель Елена Горбунова и АНО "Штаб-квартира "серебряного" добровольчества. Они предоставляют социальные услуги на дому пожилым людям и инвалидам.

Таким образом, в региональном реестре уже 40 негосударственных организаций, которые предоставляют услуги в форме соцобслуживания на дому и в полустационаре. Это 46% от общего количества поставщиков социальных услуг региона.

Включение организаций социального обслуживания в реестр поставщиков социальных услуг ведется добровольно. При этом как государственные, так и негосударственные поставщики должны соответствовать требованиям по качеству и безопасности оказываемых услуг.

Нахождение в реестре — это своеобразный "знак качества" для организаций. Кроме того, включенные в реестр поставщики социальных услуг могут получать компенсацию из областного бюджета. Это помогает развивать конкуренцию и повышать качество работы, а гражданам дает право выбора между государственной и негосударственной организацией.

В 2020 году негосударственные организации получили из областного бюджета компенсации за оказанные социальные услуги на сумму 172,5 млн рублей. В 2021 году на эти цели предусмотрено более 177 млн руб.

Официальный реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области размещен на сайте.