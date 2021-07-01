В Тюменской области в жару усилили рейды по безопасности на воде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рейды на водоемах Тюменской области межведомственные группы проводят ежедневно. Места купаний патрулируют сотрудники МЧС России, центра ГИМС, департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, полицейские, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники местных администраций. Группы работают в регионе вторую неделю.

"Рейды будут проходить на протяжении всего купального сезона, в частности, усилена работа во время жары", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Обеспечением безопасности на набережной Туры занимаются спасатели МБУ "Тюменьгормост". На пляжах же за порядком следят сотрудники баз отдыха, лагерей или оздоровительных центров.

Сотрудники МЧС просят обратить внимание родителей на безопасность детей. Как отмечает Александр Зубарев, возле водоемов можно заметить много детей и подростков. Так, на оз. Оброчное в районе Лесобазы около 70% отдыхающих — это несовершеннолетние.

Отметим, за май и июнь 2021 года в Тюменской области утонули шесть человек. Последняя трагедия произошла на оз. Верхнее Кривое в районе 11-го км Салаирского тракта. Здесь утонул молодой мужчина в возрасте около 20 лет. Тело из воды достали водолазы.

Добавим, в Тюменской области есть восемь мест, где разрешено купаться. Три из них находятся в Тюмени: оз. Верхнее Кривое, Липовое и водоем на территории центра санаторного типа "Серебряный бор".

| Фото: официальное сообщество Тюменской области во ВКонтакте | Фото: официальное сообщество Тюменской области во ВКонтакте

Инна Пахомова