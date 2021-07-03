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Более половины жителей Тобольска занимаются физкультурой и спортом

Общество, 13:01 03 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50,5% жителей Тобольска занимаются физкультурой и спортом. Для достижения этого показателя проведено более 17 тыс. занятий физкультурно-спортивной направленности среди различных групп населения.

Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев на заседании городской думы.

"Ограничительные меры наглядно показали, что путь вывода спорта на улицы – правильный. Первое, что вышло из запретов – это занятия спортом на свежем воздухе. Разнообразив этот вид досуга, сделав его интересным как детям, так и пожилым людям, мы внесли большой вклад в оздоровление населения Тобольска", - отметил Максим Афанасьев.

В 2020 году завершилась реконструкция центра спорта и отдыха "Тобол". Отремонтирован тир в 7 микрорайоне, у нового СК "Иртыш" появилась комплексная спортивная площадка, обустроен скейт-парк у дома детского творчества. Завершены работы по капитальному ремонту бассейна в "Детском саду №1".

Евгений Новоселов

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# Тобольск , физическая культура

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