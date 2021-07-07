251 год назад русский флот выиграл Чесменское сражение

| Фото: Эпизод морского боя. Художник Якоб Филипп Гелерт | Фото: Эпизод морского боя. Художник Якоб Филипп Гелерт

7 июля - памятная дата России в честь триумфальной победы русского флота над турецким в Чесменском сражении в 1770 году.

Первоначально бой начался в Хиосском заливе, но противник после первых столкновений принял решение отступить в Чесменскую бухту, где против русских кораблей могла быть использована береговая артиллерия.

Русские флотоводцы намеревались вступить в ближний бой с возможными абордажными схватками. Было понятно, что долгой пушечной дуэли на больших дистанциях им не выдержать – настолько велико было преимущество неприятеля.

Турки напротив, были расположены встретить балтийскую эскадру правильным орудийным боем и, в случае неудачи, отойти в Чесменскую бухту под прикрытие многочисленной береговой артиллерии.

5 июля 1770 года русские корабли атаковали врага. Руководитель операции адмирал Григорий Спиридов смело бросил свой флагман "Св. Ефстафий" против "Реал Мустафы" - турецкого флагмана. Пока "Ефстафий" прорывался на "пистолетную дистанцию", на нем начался пожар от многочисленных попаданий. Но остановить движение корабля было невозможно. Два корабля сцепились бортами, и начался абордаж. Огонь перекинулся на "Реал Мустафу" и через некоторое время оба корабля взорвались. Деморализованные турки отошли в Чесменскую бухту.

5 июля балтийская эскадра обстреливала бухту. При этом были подготовлены четыре специальных судна, которые использовались для диверсий. Вечером 6 июля бомбардирский корабль "Гром" встал на рейде бухты и завязал перестрелку с турками. Его поддержали линейные корабли "Европа" и "Ростислав". Стрельба должна была иметь психологический характер и отвлечь внимание неприятеля от брандеров. Первые три брандера не смогли выполнить поставленной задачи – один из них сел на мель и затонул из-за этого, со второго брандера дезертировала команда, третий был подожжен слишком рано и не смог нанести урона турецкому флоту. Однако брандер под командованием лейтенанта Ильина успешно достиг расположения турецкого флота и поджег линейный корабль. Взрыв порохового погреба на корабле произвел гигантские разрушения: горящие обломки летели в другие корабли, разнося огонь. В завершении боя русские прекратили стрельбу и спасали выживших турок. К 8 утра 7 июля все было кончено.

Османская империя разом лишилась большей части флота. Эта блестящая победа стала настоящей школой русского морского боя. В память об этой битве для русских моряков была отчеканена памятная медаль, на которой изображалась одна из сцен гибели турецкого флота. Кроме места и даты битвы на медали было одно слово – "Былъ", имелось в виду "был турецкий флот, а нет теперь".

По информации Российского военно-исторического общества