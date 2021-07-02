В Тюмени наказали водителя за слив бетона на территории жилого комплекса

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Водителя, слившего бетон в ЖК "Правобережный", наказали в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В мае 2021 г. житель Тюмени прислал в прокуратуру видео о сливе водителем бетонного раствора в жилом комплексе "Правобережный". Природоохранная прокуратура провела проверку и нашла нарушителя. Им оказался работник одного из индивидуальных предпринимателей.

Прокуратура внесла предпринимателю представление. По результатам его рассмотрения место слива зачищено, бетон вывезен, а водителю объявлен выговор.