Семьи Ишима представят свою жизнь на цветных и черно-белых фотоснимках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на городской онлайн-фотоконкурс "Моя счастливая семья" завершается в 16 часов 2 июля в Ишиме. Творческое состязание пройдет по трем номинациям, в которых можно представить совместные цветные и черно-белые фотографии мам, всех членов семьи и их совместной деятельности или традиций.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила сотрудник отдела художественной литературы центральной библиотеки Лилия Митина.

"Третьего июля разместим работы в группах в соцсетях, седьмого – подведем итоги, а восьмого, в День семьи, любви и верности, - объявим победителей", - сказала библиотекарь.

В каждой номинации их будет три, добавила она. Дипломы и подарки победителям вручат 8 июля в отделе художественной литературы и организации досуга на ул. Большой.

Узнать дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (34551) 6-43-79 или 8-908-877-86-05.

Инна Кондрашкина