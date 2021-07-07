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Онлайн-квиз " Да здравствует семья!" проведет областная научная библиотека

Общество, 09:01 07 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

Онлайн-квиз " Да здравствует семья!" пройдет 8 июля в Instagram Тюменской областной научной библиотеки им. Дмитрия Менделеева.

В учреждении напомнили, что ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Инициатива об учреждении нового государственного праздника – в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике 26 марта 2008 года.

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# библиотека , День семьи

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