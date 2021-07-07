Семейный праздник для детей и их родителей пройдет на набережной в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Семья - территория любви" пройдет в Тюмени 10 июля. Горожан ждут с 13 до 17 часов на летней площадке рядом мультицентром "Контора пароходства", сообщают организаторы.

Мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, состоится в формате семейного праздника. Участниками его станут, в том числе, выпускники федеральной "Школы мудрого родительства", которая проходила онлайн.

Тюменцев ждут не только развлечения, но и активности, направленные на улучшение детско-родительских взаимоотношений - конкурс "Доверься мне", "Поговорим о тебе", "Поменяйтесь местами", "Пойми меня" и другие. Лучшим ученикам вручат аттестаты, дети вместе с родителями разрушат "Крепость негативных чувств" и построят "Семейную крепость", которая будет символизировать "Территорию любви". Также запланирована веселая ретро-дискотека.

Победители конкурсов получат билеты на "Семейный маршрут". Для участников акции весь день будут проводиться экскурсии на брендированных автобусах по знаковым местам города, связанным с любовью, семьей, детьми.