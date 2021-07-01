Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем рыбака

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сибирь во все времена славилась своей рыбой. В Тюменской области, с её тысячами километров рек и многочисленными озерами, рыболовство традиционно не только кормит жителей края, но и остаётся важной отраслью экономики.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем рыбака.

По его словам, уже многие годы в регионе высокими темпами развивается рыбная промышленность. Ведется активная деятельность по разведению рыбы: миллионы мальков ежегодно выпускаются в водоемы области. И год от года показатели растут. Работают рыбоводческие хозяйства, поставляют продукцию рыбоперерабатывающие цеха и заводы. Тюменцы и жители других регионов могут насладиться нашими пелядью, судаком, сомом, окунем и другими видами рыб. В то же время растёт армия любителей рыбной ловли. Для многих тюменцев это и отдых, и спорт.

"Поздравляю с праздником всех, для кого рыбная отрасль стала делом жизни, и тех, для кого рыбалка - любимое развлечение. Желаю всем здоровья, благополучия, везения и удачного клёва!", - сказал Александр Моор.