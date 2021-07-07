В Книгу почета Тюмени внесут медицинские коллективы, академика и краеведа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Коллектив Тюменской областной инфекционной клинической больницы внесут в Книгу почета Тюмени за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Такое решение одобрили депутаты городской думы на заседании 24 июня.

"Именно эти люди первыми приняли на себя труд по лечению больных COVID-19, - отметил председатель гордумы Евгений Заболотный. – Самая тяжелая работа была именно там, этот коллектив трудится на пределе своих возможностей".

Также в Книге почета будет отмечен коллектив городской поликлиники №5. По словам заместителя председателя гордумы Дмитрия Осипова, в поликлинике трудится крупнейший в нашем городе медицинский коллектив.

"Они обслуживают без малого сто пятьдесят тысяч человек, совсем скоро мы ожидаем присоединения к учреждению еще одного современного корпуса, он будет расположен в районе Тюменская слобода", - добавил он.

Имя тюменского академика Владимира Загвязинского будет внесено в Книгу почета города посмертно за значительный вклад в подготовку профессиональных научно-педагогических кадров и заслуги в развитии образования и науки. За соответствующее решение тюменские депутаты проголосовали единогласно.

Владимир Загвязинский подготовил 24 докторов и 108 кандидатов педагогических наук. В диссертационном совете, который возглавлял академик, защитили 212 кандидатских и 35 докторских диссертаций.

Также к внесению в Книгу почета посмертно представлена Майя Смирнова, более 20 лет посвятившая архивному делу. По ее инициативе в Тюмени появились памятные стенды и монументы, в том числе "Молодым созидателям Западной Сибири", а также создан сквер Комсомольский.

"День медика стал для нас одним из главных праздников, - считает председатель комиссии по поощрениям гордумы Надежда Ачкасова. – Именно поэтому мы в первую очередь в работе комиссии рассматриваем вопросы о поощрениях медицинских работников – мы все им благодарны и зависим от них".

Напомним, что в преддверии юбилейного Дня города завершена работа по разделению Книг почета и почетных граждан Тюмени. В настоящее время оба тома представлены в здании администрации, в том числе и в электронном виде.

В Книгу почета будут заносить имена людей и трудовые коллективы за вклад в развитие Тюмени. В Книгу почетных граждан будут вписывать имена тех, кому это звание уже присвоено и тех, кто будет отмечен им в будущем.

Николай Ступников