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Книги Почета и почетных граждан Тюмени представлены в городской думе

Политика, 16:49 24 июня 2021

Предложение разделить Книгу почета Тюмени и Книгу почетных граждан областного центра поддержали депутаты городской думы в марте 2021 года. В преддверии юбилейного Дня города эта работа была завершена. Теперь оба тома выставлены в здании администрации, в том числе и в электронном виде.

Напомним, что в Книгу почетных граждан будут вписывать имена тех, кому это звание уже присвоено и тех, кто будет отмечен им в будущем. Всего с 1867 года и до наших дней звание получили 52 человека, восемь из них – в дореволюционный период. В Книгу почета же будут заносить имена людей и трудовые коллективы за вклад в развитие Тюмени.

Одним из первых 24 июня с подготовленными томами и электронным терминалом ознакомился тюменский журналист, Почетный гражданин города Рафаэль Гольдберг. Решение о присвоении Рафаэлю Гольдбергу звания Почетный гражданин Тюмени принято гордумой в 2018 году.

Рафаэль Соломонович основал газету "Тюменский курьер" в 1993 году и остается ее бессменным руководителем. Опубликовал материалы о политических репрессиях в трилогии "Книга расстрелянных". Также по его инициативе в 1996 году установлен мемориал на месте захоронения жертв репрессий по ул. Полевой.

Отметим, что одна из последних инициатив журналиста – увековечение памяти тюменского писателя Владислава Крапивина. По предложению Рафаэля Гольдберга имя нашего земляка будет присвоено скверу, который появится в 2021 году на месте снесенного долгостроя в границах улиц Кирова и Семакова. Эту идею поддержали городские депутаты и одобрили горожане.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , Книга почета , почетные граждане

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