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Евгения Назаркина стала единственной стобалльницей Ишима

Общество, 16:33 02 июля 2021

администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

Выпускница школы № 1 Евгения Назаркина стала единственной ишимской выпускницей-стобалльницей. Она набрала максимум по русскому языку.

"Я осознанно шла на сто баллов, регулярно учила, писала много сочинений. С тестовой частью было легче, к ней готовилась меньше. Еще у меня были замечательные репетиторы, это Рожкова Лариса Константиновна и Острецова Людмила Михайловна, без их поддержки я бы не справилась определенно", - подчеркнула девушка.

Выпускникам 2022 года Евгения Назаренко посоветовала при подготовке к ЕГЭ не забывать про отдых и помнить, что результат на экзамене не определяет сдающего как человека.

Она уверена, что нет никакого рецепта, чтобы стать стобалльником, а единый госэкзамен – это лотерея.

В дальнейшем выпускница надеется связать свою жизнь с филологией или лингвистикой.

Инна Кондрашкина

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# ЕГЭ , Ишим , русский язык , сто баллов

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