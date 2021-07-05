Историю улицы Семакова расскажут тюменцам гиды 55+ на пешей экскурсии

| Фото: сообщество "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Пешая экскурсия по ул. Семакова состоится в Тюмени 8 июля, начало в 11 часов. Присоединиться могут все желающие, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

"Любознательные экскурсанты смогут стать ближе к истории первого русского города в Сибири, познакомиться с биографиями известных личностей, которые сыграли огромную роль в развитии областной столицы", — рассказали организаторы экскурсии. Участники пешего вояжа узнают, какой вклад вносила улица Семакова будучи Подаруевской в защиту жителей, какие знаменитые деятели проживали на этой улице, причем здесь Колокольниковы.

Желающие принять участие в экскурсии могут подойти к Знаменскому храму.

"Не каждый день узнаешь что-то новое о местности, где ты живешь, а мы предоставляем такую возможность – окунуться в городскую легенду Тюмени. Посетители наших экскурсионных походов всегда остаются под впечатлением, с отличным настроением и даже заводят новых друзей. Попробуйте и вы!", – приглашает автор маршрута Ольга Лукошкова.

Возрастное ограничение: 6+.