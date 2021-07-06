Молодым семьям Тюменской области доступны 30 лекций от федеральных экспертов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-курс для молодых семей РФ стартовал 5 июля на платформе familyrosmol.ru. Он включает 30 лекций на темы любви и гармонии в семье, материнства, супружеских отношений, финансовой грамотности, сообщает Росмолодежь.

Обучение проходит в рамках ежегодного Всероссийского форума молодых семей, который состоит из трех направлений: образовательный онлайн-курс, семейные пикники и всероссийский онлайн-форум.

Семейные пикники пройдут в августе-сентябре в Белгороде, Пскове, Туле и Кирове.

Подробности на сайте Росмолодежи.