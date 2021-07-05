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Двое тюменцев ограбили продуктовый магазин

Происшествия, 16:59 05 июля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Двоих мужчин, подозреваемых в грабеже, задержали в Тюмени, сообщает областной управление МВД России.

Работники магазина заметили в торговом зале подозрительного человека и стали за ним наблюдать. Посетитель сложил в корзину для покупок замороженные полуфабрикаты и несколько бутылок крепкого алкоголя, затем направился в сторону касс. Вместо того, чтобы оплатить товар, злоумышленник передал корзину своему подельнику у выхода. Оба скрылись, сумма ущерба составила около 3 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали двух жителей п. Мыс. Возбуждено уголовное дело.

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# грабеж

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