Жителям Демьянки разъяснят порядок начисления тарифов и расскажут о субсидиях

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Жителям Демьянки разъяснят порядок начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также расскажут о том, какие субсидии от государства они могут получить.

Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров на брифинге по итогам рабочего совещания, которое прошло в Тюмени 5 июля.

"В течение недели представители ресурсоснабжающей организации приедут в поселок Демьянка и объяснят каждому гражданину, как идет начисление платежей и как ведется перерасчет. Также органы соцзащиты расскажут, как получить субсидии от государства на оплату услуг ЖКХ. Через неделю в режиме видеоконференции мы проведем встречу с администрацией Уватского района и правительством Тюменской области по сложившейся ситуации", - сказал он.

Напомним, в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители поселка обратились с вопросом. Они рассказали о проблеме, связанной с переселением из аварийного жилья в новостройку. В частности, она касалась завышенных платежей за коммунальные услуги и доплаты за новые квартиры.

Максим Егоров добавил, что важно комплексно провести работу с каждым собственником. Что касается управляющей компании, то вопросов к ней нет, подчеркнул он. Уборка и содержание данного жилого фонда ведется, однако ситуацию тоже будут держать на контроле.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин также рассказал о работе с жителями, которую предстоит сделать.

"Сейчас нужно сделать перерасчет и предоставить жителям правильные платежные документы, рассказать, как применять индивидуальные и общедомовые приборы учета, как сдавать эти показания. Это важно и позволит не получать в будущем платежи с повышающим в полтора раза коэффициентом. Работу с жильцами проведут специалисты ресурсоснабжающей организации совместно с управляющей компанией", - отметил Вахрин.

Он также уточнил, что все перерасчеты проведут с учетом времени переезда собственников в новое жилье, потому что потребители стали владельцами или нанимателями этих помещений в разное время.

Открытым остается и вопрос, связанный с линейкой тарифов. Как оказалось, жители одного населенного пункта, получающие одинаковую воду от одной и той же ресурсоснабжающей организации, платят по разным тарифам.

"Это вызывает обеспокоенность и вопрос жителей Демьянки главе государства в основном свелся к тому, что закон не совершенен и его нужно менять. Как этого добиться - это уже искусство законотворческой работы и мы на региональном уровне взяли в проработку этот вопрос, и на федеральном уровне наши коллеги понимают эту задачу. Думаю, задача именно в этом направлении будет решаться", - добавил Вахрин.

Любовь Голышева