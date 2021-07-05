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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске накажут аптеку за продажу лекарства подросткам без рецепта

Происшествия, 16:01 05 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В отношении фармацевтической компании, в которой тобольские подростки без рецепта приобрели лекарство и отравились, возбуждено административное дело, сообщает прокуратура Тюменской области.

Материалы рассмотрит арбитражный суд Тюменской области.

Напомним, вечером 7 июня 15-летний подросток и две девочки 15 и 16 лет отравились таблетками и в состоянии комы были доставлены в больницу. Врачи оказали несовершеннолетним необходимую помощь, через несколько дней выписали из больницы. Прокуратура провела проверку по этому факту.

"С подростками органами и учреждениями системы профилактики Тобольска организовано проведение индивидуально-профилактической работы. Их законные представители привлечены к административной ответственности", — заключили в прокуратуре Тюменской области.

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# подростки , прокуратура

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