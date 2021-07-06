В Тюмени разрабатывают концепцию наполнения креативного пространства Factura и пустыря за швейной фабрикой

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Концепцией наполнения креативного пространства Factura и пустыря за швейной фабрикой займется тюменское архитектурное бюро А61. Договоренность об этом есть между бюро и организатором нового пространства по улице Володарского, 22 Артёмом Андросовым.

Об этом во время открытия Factura сообщил архитектор, директор бюро А61 Дмитрий Морозов.

"Первой точкой изменения станет дворик, в котором сейчас находится Factura. Вторая точка изменения – пустырь за стеной здания швейной фабрики, это уже улица Челюскинцев, где сейчас стихийная стоянка. Я думаю, мы придем к единой концепции строительства на этой территории объемно-фактурного, развитого пространства. В частности, парковка будет обустроена под землей", - пояснил он.

Стихийная парковка за стеной швейной фабрики | Фото: ИА "Тюменская линия" Стихийная парковка за стеной швейной фабрики | Фото: ИА "Тюменская линия"

По задумке архитекторов, в Тюмени появится сложное городское пространство, в котором будет интересно развиваться и создавать условия для развития горожан.

Еще один проект архитекторов – преображение территории через дорогу от улицы Володарского.

"Там есть конюшни, вернее, постоялый двор, который со временем утратил свою функцию, превратился в советский гараж. Сейчас это в запустении и вокруг несколько памятников архитектуры, которые находятся не в лучшем состоянии. С учетом того, что уже начались работы по превращению улицы Дзержинского в пешеходную, мы, реализуя наш проект, получаем осмысленный подход к территории и ее развитию", - поделился архитектор Морозов.

Анжела Лебедева