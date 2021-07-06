В Тюмени насмерть сбили велосипедиста

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

27-летний велосипедист погиб в аварии на ул. Московский тракт в Тюмени 5 июня. Трагедия произошла в районе дома № 18. Молодого человека сбила Honda Accord.

"По предварительным данным, велосипедист ехал через дорогу вне пешеходного перехода, ударился о машину, перелетел через капот. Он скончался на месте ДТП от тяжелых травм", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кроме 36-летней женщины-водителя в иномарке находились двое детей. Они не пострадали.

По информации ГИБДД, в 2021 году водитель три раза превышала скорость. Обстоятельства выясняются.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова