55 студентов Тюменского медуниверситета получили диплом с отличием

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55 студентов ТюмГМУ закончили вуз с отличием. Всего дипломы о высшем образовании получили 580 выпускников 5 июля, сообщает пресс-служба университета.

И.о. ректора Тюменского ГМУ Иван Петров пожелал выпускникам успехов в профессиональной деятельности, поблагодарил за продолжение традиций университета и вручил дипломы с отличием, почетные грамоты и памятные подарки лучшим выпускникам вуза.

Во время церемонии выпускники исполнили студенческий гимн и зачитали Клятву врача Российской Федерации. В верности профессии поклялись врачи лечебники, педиатры, стоматологи, провизоры и академические медицинские сестры.