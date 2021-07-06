Выпускники двух тюменских гимназий стали стобалльниками по английскому языку

| Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

Четыре выпускника из гимназии ТюмГУ и гимназии № 21 в Тюмени набрали максимальный балл на ЕГЭ по английскому языку. Экзамен проходил 18, 21 и 22 июня, сообщает региональный департамент образования и науки.

Иностранные языки сдавали более 540 11-классников Тюменской области. Традиционно английский язык стал самым популярным, далее шли немецкий, французский и китайский.

Двух стобалльниц подготовила учитель английского языка гимназии № 21 Тюмени Мария Емельянова. Анну Мельницер и Елизавету Трофимову она обучала иностранному языку со второго класса.

"Мы прекрасно знаем, что на ЕГЭ чудес не бывает, тем более на экзамене по иностранному языку. Высокие результаты возможны при системности подходов в обучении языку, постоянной готовности к совершенствованию языковых навыков, умению их правильно применять и, конечно же, на финальном этапе — качественной подготовке к экзамену и способности собраться в стрессовой ситуации", — отметила она.

Под руководством Марии Емельяновой еще 22 выпускника набрали 81 и более баллов.