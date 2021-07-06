  • 6 июля 20216.07.2021вторник
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Выпускники двух тюменских гимназий стали стобалльниками по английскому языку

Общество, 14:45 06 июля 2021

администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

Четыре выпускника из гимназии ТюмГУ и гимназии № 21 в Тюмени набрали максимальный балл на ЕГЭ по английскому языку. Экзамен проходил 18, 21 и 22 июня, сообщает региональный департамент образования и науки.

Иностранные языки сдавали более 540 11-классников Тюменской области. Традиционно английский язык стал самым популярным, далее шли немецкий, французский и китайский.

Двух стобалльниц подготовила учитель английского языка гимназии № 21 Тюмени Мария Емельянова. Анну Мельницер и Елизавету Трофимову она обучала иностранному языку со второго класса.

"Мы прекрасно знаем, что на ЕГЭ чудес не бывает, тем более на экзамене по иностранному языку. Высокие результаты возможны при системности подходов в обучении языку, постоянной готовности к совершенствованию языковых навыков, умению их правильно применять и, конечно же, на финальном этапе — качественной подготовке к экзамену и способности собраться в стрессовой ситуации", — отметила она.

Под руководством Марии Емельяновой еще 22 выпускника набрали 81 и более баллов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# английский язык , гимназия 21 , ЕГЭ , стобалльники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 06.07.2021Выпускники двух тюменских гимназий стали стобалльниками по английскому языку
14:09 06.07.2021В Тюмени определились с брендом для спасателей
13:57 06.07.2021В Тюмени жители дома №13 по ул. Энергостроителей пожаловались на управляющую компанию
13:55 06.07.2021На Тюмень надвигается 30-градусная жара