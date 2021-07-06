Конгресс-центр "Екатеринбург-ЭКСПО" к осени превратится в "МТС Live Холл"

| Фото: МТС | Фото: МТС

Конгресс-центр "Екатеринбург-ЭКСПО" получит название "МТС Live Холл", и на этой площадке компания будет организовывать концерты самых популярных артистов и гастроли актуальных шоу, обеспечит площадку современным билетным программным обеспечением и откроет интерактивные зоны для посетителей.

Это стало возможным благодаря тому, что МТС подписало соглашение с АО "Уральский выставочный центр" о совместном развитии концертно-развлекательной деятельности в регионе. Событие состоялось на "Иннопроме" в Екатеринбурге 6 июля.

Вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова подчеркнула, что партнерство с одной из самых современных концертных площадок России станет закономерным шагом в развитии энтертейнмент бизнеса МТС и раскроет потенциал взаимодействия проектов компании в сфере развлечений – от управления билетными сервисами и работы с артистами до организации мероприятий и развития сети площадок под своим брендом. "В результате наши клиенты в Екатеринбурге и Свердловской области смогут посещать лушие события, пользоваться программами привилегий и кешбэка, получать эксклюзивные предложения и скидки", — отметила она.

Увидеть обновленную пощадку зрители смогут осенью 2021 года.

Конгресс-центр "Екатеринбург-ЭКСПО" построен в 2019 году и является одним из самых современных и технологичных концертных залов в России. Его ключевой особенностью является уникальный многофункциональный зал-трансформер вместимостью до 5 тыс. мест, что позволяет проводить концерты и шоу мирового уровня. Главный зал оснащен современными световым и звуковым оборудованием, а также уникальным светодиодным экраном общей площадью 220 кв. м.

Дарья Казакова