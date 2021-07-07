Жалоба тюменца на нарушение профилактических требований в УК "Ладья" подтвердилась

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ряд нарушений профилактики коронавирусной инфекции выявили в управляющей компании "Ладья" на ул. Бориса Щербины в Тюмени специалисты областного Роспотребнадзора, департамента потребительского рынка и полиции в ходе проверки поступившего обращения.

По словам главного специалиста управления Роспотребнадзора региона Натальи Зацковской, отсутствует разметка при входе, как и маска на лице сотрудницы, нет запаса дезинфицирующих средств, в наличии всего четыре защитных маски, в туалете нет санитайзера, уборка проводится один раз в три дня.

"Коронавирусная инфекция не отступила, нужно усилить меры профилактики, расслабляться еще рано!" - подчеркнула Наталья Зацковская.

Кроме того, сотрудник полиции вынес предупреждение посетителю, находившемуся в помещении управляющей компании без защитной маски.

Напомним, что в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

Инна Кондрашкина