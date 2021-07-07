В ДТП на тюменской трассе погибла семья из Югры

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семья из Югры погибла в ночь на 7 июня в ДТП в Уватском районе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Трагедия произошла на 379-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в 0 часов 14 минут.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Galant, в котором семья из Ханты-Мансийска ехала на юг, попытался избежать столкновения с вышедшим на трассу лосем. Автомобиль зацепил обочину и его выбросило на встречную полосу, где двигался большегруз МАЗ. Фура отбросила легковой автомобиль в кювет.

Погибли 44-летний водитель Mitsubishi, его жена и семилетний сын. Еще один ребенок, мальчик одиннадцати лет, госпитализирован.

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. Известно, что водитель был пристегнут ремнем безопасности. Установить, как перевозились дети, сидевшие на заднем сиденье, пока не удалось.

Отметим, что уже вторая семья, погибшая в ДТП на уватском участке федеральной трассы летом 2021 года.