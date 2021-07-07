В Тюмени создадут спектакль-променад "Легенда о реке"

| Фото: организаторов фестиваля "Сны улиц" | Фото: организаторов фестиваля "Сны улиц"

Лабораторию по уличному театру для жителей Тюмени запускают организаторы XVI международного фестиваля "Сны улиц" 10 июля.

"Вместе мы будем создавать спектакль-променад "Легенда о реке" ко дню празднования 435-летия города Тюмени, который пройдет по Набережной реке Тура 30 июля в 22 часа. Приглашаем тюменские семьи принять участие в лаборатории по созданию арт-объектов – светящихся персонажей для перформанса. Каждые выходные, начиная с 10 июля, участники лаборатории вместе с кураторами и художниками будут мастерить воздушные фигуры рыб и лодочек", - рассказали авторы проекта лаборатории.

Символ Тюмени, изображенный на гербе – это дощаник, небольшое деревянное речное судно, использовавшееся несколько веков назад для транспортных целей, на территории Тюмени и Тюменской области. История его путешествия по Туре оживет благодаря жителям города, которые будут управлять светящимися фигурами речных обитателей и судов. Переосмыслить судоходную историю города, наполнить новым смыслом пространство городской набережной и соединить прошлое с настоящим Тюмени помогут участники фестиваля уличных театров "Сны улиц" и творческие коллективы города.

Лаборатория расположится в Арт-пространстве на набережной реки Туры (Масловский взвоз).

Первая встреча начнется 10 июля в 18 часов.