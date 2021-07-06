Фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в Тюмени на нескольких площадках

организаторов фестиваля "Сны улиц" организаторов фестиваля "Сны улиц"

XVI Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в Тюмени 30-31 июля и 1 августа. В нем примут участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска и Тюмени. Всего зрители смогут увидеть около 10 спектаклей.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила директор международного фестиваля "Сны улиц" Полина Захарова.

По ее словам, в связи с действующим постановлением правительства Тюменской области, отменяющем все массовые мероприятия, ранее объявленные места проведения спектаклей - сквер Комсомольский и поселок Винзили Тюменского района - заменены на несколько новых. О них организаторы фестиваля будут сообщать постепенно. Онлайн-регистрация на постановки будет организована таким образом, чтобы разные люди могли попасть на разные спектакли. Перед нами стоит задача - как можно больше развести потоки зрителей, добавляет Полина.

"В этом году решено возобновить нашу давнюю традицию - провести клоунотерапию в одном из реабилитационных центров для инвалидов. К ребятам мы отправимся 30 июля. 31 июля помимо постановок на разных локациях города, на набережной Туры пройдет шествие театров и горожан. А на 1 августа у нас запланирована семейная программа", - рассказала директор фестиваля "Сны улиц".

Более подробней о фестивале можно узнать на официальной странице ВКонтакте.

Анжела Лебедева