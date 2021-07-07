Сбербанк и "Брусника" подписали соглашение об открытии кредитной линии

Соглашение о финансировании ряда жилых проектов в Тюмени подписали Уральский банк Сбербанка и девелоперская компания "Брусника" в ходе международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге 6 июля.

Соглашение рассчитано на 2021-2022 годы. Оно предусматривает развитие с привлечением проектного финансирования площадок Тюмени, а также Екатеринбурга, Новосибирска и Московской области. При финансовой поддержке банка компания планирует в ближайшей перспективе возвести около полумиллиона квадратных метров жилья.

Подписи в документе поставили старший вице-президент ПАО Сбербанк Владимир Ситнов и руководитель застройщика Алексей Круковский. Как отметил Владимир Ситнов, для банка группа компаний "Брусника" давно стала постоянным партнером.

"Сегодня в активной проработке находится вопрос нашей взаимной цифровой интеграции, которая позволяет нам в режиме реального времени заниматься совместным строительством, - говорит он. - Это достаточно серьезный шаг вперед для нашего взаимодействия. Если нам удастся тиражировать полученный опыт на другие компании строительной отрасли, это станет существенным вектором ее развития в целом".

По условиям соглашения банк откроет кредитную линию с лимитом 27 млрд рублей. В настоящее время "Брусника" в партнерстве с банком реализует 17 жилых проектов в семи городах, в том числе, в Тюмени. "Наши стройки не остановятся, пока работает Сбербанк. Мы уверенно смотрим в будущее", - добавил руководитель застройщика Алексей Круковский.

Отметим, что в рамках выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, Сбер презентует также целый комплекс сервисов и услуг для малого, среднего и крупного бизнеса, причем не только финансовых. Это и подбор персонала, проверка контрагентов на добросовестность, бухгалтерия и юридические услуги на аутсорсинге и многое другое.

Николай Ступников