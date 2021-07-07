Памятник родоначальнику тюменского биатлона открыли в "Жемчужине Сибири"

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Церемония открытия памятника родоначальнику тюменского биатлона Михаилу Либерману состоялась на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Инициатива сооружения памятника принадлежит Олимпийскому совету Тюменской области и ветеранам спорта региона в честь 60-летия со дня зарождения биатлона в Тюмени.

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин отметил, что памятник Михаилу Либерману - пример всеобщего уважения и общественного признания заслуг человека, который навсегда останется в истории тюменского спорта как родоначальник и идейный вдохновитель регионального биатлона.

"Благодаря его опыту, наставничеству, многолетнему труду в историю тюменского спорта вошли имена спортсменов мирового уровня - Луиза Носкова, Павел Вавилов, Галина Куклева, Ольга Мельник. Уверен, что со временем для многих спортсменов эта скульптура станет символом победы, талисманом удачи", - отметил Евгений Хромин.

Автор скульптуры из латуни высотой 2,5 метра - Сергей Титлинов. Памятник сделали за пять месяцев с использованием авторской техники отделки цветными эмалями. По этой же технологии в 2015 году был выполнен барельеф "Тюмень- победителям". и скульптура "Добро пожаловать" перед отелем "Восток".