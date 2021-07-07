  • 7 июля 20217.07.2021среда
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В детские школы искусств Тюменской области новые музыкальные инструменты поступают по нацпроекту

Общество, 18:02 07 июля 2021

с личного аккаунта Елены Майер с Instagram

В ДШИ Тюменской области каждый месяц поступают новые гитары, тамбурины, баяны, наборы для художественного творчества. В рамках реализации нацпроекта "Культура" полностью обновили музыкальные инструменты пять школ из 13 запланированных.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер сообщила на своих страницах в соцсетях.

Музыкальные инструменты, комплекты специальной литературы, мобильные классы, позволяющие работать на планшетах, проекторы для интерактивных занятий и другое оборудование уже поступило и его осваивают в Винзилинской и Боровской школах Тюменского района, Киевской ДШИ Ялуторовского района, Заводоуковской школе и Детской художественной школе Ишима.

с личного аккаунта Елены Майер с Instagram с личного аккаунта Елены Майер с Instagram с личного аккаунта Елены Майер с Instagram ﻿

"Приятно, что школы проявляют активную позицию в этом процессе: выходят на диалог с поставщиками, напрямую общаются с заводами, контролируют поставки. На днях Министерство культуры отметили результаты нашей работы, добавив, что Тюменская область идет опережающими темпами в реализации проекта", - сказала Майер.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музыкальные инструменты , национальный проект Культура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:37 07.07.2021Участок улицы Алексеева в Тюмени перекроют до 1 августа
18:25 07.07.2021В Тюмени создадут спектакль-променад "Легенда о реке"
18:02 07.07.2021В детские школы искусств Тюменской области новые музыкальные инструменты поступают по нацпроекту
17:51 07.07.20218 июля - события дня