В детские школы искусств Тюменской области новые музыкальные инструменты поступают по нацпроекту

с личного аккаунта Елены Майер с Instagram с личного аккаунта Елены Майер с Instagram

В ДШИ Тюменской области каждый месяц поступают новые гитары, тамбурины, баяны, наборы для художественного творчества. В рамках реализации нацпроекта "Культура" полностью обновили музыкальные инструменты пять школ из 13 запланированных.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер сообщила на своих страницах в соцсетях.

Музыкальные инструменты, комплекты специальной литературы, мобильные классы, позволяющие работать на планшетах, проекторы для интерактивных занятий и другое оборудование уже поступило и его осваивают в Винзилинской и Боровской школах Тюменского района, Киевской ДШИ Ялуторовского района, Заводоуковской школе и Детской художественной школе Ишима.

"Приятно, что школы проявляют активную позицию в этом процессе: выходят на диалог с поставщиками, напрямую общаются с заводами, контролируют поставки. На днях Министерство культуры отметили результаты нашей работы, добавив, что Тюменская область идет опережающими темпами в реализации проекта", - сказала Майер.

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Анжела Лебедева