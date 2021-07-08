Флот Utair пополнил лайнер имени Геннадия Ласкина

| Фото: www.utair.ru | Фото: www.utair.ru

Парк Utair пополнил Boeing 737-800. Лайнер с регистрационным номером VQ-BPT прошел техническую приемку и уже выполняет рейсы, сообщает пресс-служба авиакомпании. Лайнеру 737-800 VQ-BPT присвоено имя Геннадия Ласкина, в 80-е годы возглавлявшего Тюменское управление гражданской авиации.

Под руководством Геннадия Ласкина авиаторы освоили огромные территории Западной Сибири и дали путевку в жизнь флагманам отечественного авиастроения, проведя их эксплуатационные испытания. За большой вклад в развитие гражданской авиации он награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и удостоен почетного звания "Заслуженный пилот СССР".

Геннадий Павлович ушел из жизни 14 июня 2020 года. До последних дней он занимался общественной работой и возглавлял Общественный совет ветеранов "ЮТэйр".

Напомним, что Utair называет самолеты именами выдающихся людей, которые внесли значительный вклад в развитие Западной Сибири и отечественной авиации с 1999 года.

"В 2021 году авиакомпания вводит во флот семь Boeing 737-800. Пять из семи самолетов уже приняли во флот", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.