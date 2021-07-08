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Минтруд: прием заявлений на выплату для школьников стартует 15 июля

Общество, 18:21 08 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выплату в 10 тысяч рублей на школьников в возрасте от 6 до 18 лет российские семьи начнут получать с 16 августа. Прием заявлений на единоразовую выплату стартует 15 июля, пишет РИА Новости.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, на выплаты из бюджета выделят 204 млрд рублей. В целом они положены семьям с 20 млн детей.

Еще 36 млрд рублей заложено на выплаты родителям-одиночкам детей в возрасте от 8 до 17 лет. Эти деньги должны получить 1,1 млн россиян.

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# единовременные выплаты , Минтруд РФ

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