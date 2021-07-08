В Тобольске "Отряды мэра" очистили берег Иртыша

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

15 мешков мусора собрали тобольские "Отряды мэра" в рамках экологической акции "Вода России", сообщает городская администрация.

Ребята из бригады "Память" и школы №2 прошли по берегу Иртыша в микрорайоне Иртышский. Подростки собрали пустые бутылки и упаковки от продуктов питания. Подобрали сломанные ветки деревьев и кустарников.

Юные тоболяки сделали берег реки чище и надеются, что отдыхающие не будут в дальнейшем оставлять после себя мусор.