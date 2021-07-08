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В Тобольске "Отряды мэра" очистили берег Иртыша

Общество, 18:35 08 июля 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

15 мешков мусора собрали тобольские "Отряды мэра" в рамках экологической акции "Вода России", сообщает городская администрация.

Ребята из бригады "Память" и школы №2 прошли по берегу Иртыша в микрорайоне Иртышский. Подростки собрали пустые бутылки и упаковки от продуктов питания. Подобрали сломанные ветки деревьев и кустарников.

Юные тоболяки сделали берег реки чище и надеются, что отдыхающие не будут в дальнейшем оставлять после себя мусор.

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# отряды мэра , Тобольск

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