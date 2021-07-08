230 человек дополнительно могут принять моногоспитали в Ишиме и Большом Сорокино

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

230 койко-мест развернули дополнительно в двух моноинфекционных госпиталях Ишима и Большого Сорокино областной больницы № 4, 110 – в городе и 120 – в селе, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Сейчас в них находятся 166 человек. Оба госпиталя работают в усиленном режиме.

Медики настоятельно советуют вакцинироваться от коронавируса тем, кто еще этого не сделал, соблюдать масочный режим, ограничить круг общения и без крайней необходимости не посещать общественные места.

По информации специалистов, в Ишиме и Ишимском районе привито 18 тыс. 77 человек, 10 тыс. 576 из них завершили вакцинацию.