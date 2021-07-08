У переболевших COVID-19 проверят кровь на тромбообразование во время диспансеризации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Углубленная диспансеризация переболевших COVID-19 стартовала с 1 июля. Регионам на эти цели направят около 6 млрд рублей, сообщает Госдума.

Обследование будет проходить в два этапа. Первый из них включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия (исследование функции внешнего дыхания), рентген грудной клетки, прием терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

По их результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он включает еще три обследования – эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме. Им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по СМС, электронной почте или в личный кабинет на портале Госуслуг.