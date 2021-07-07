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В Тюменском районе за время пандемии составлено 439 протоколов о нарушении режима

Общество, 17:28 07 июля 2021

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

11 протоколов за несоблюдение режима повышенной готовности составлено в Тюменском районе с 1 июля. Всего за период пандемии в районе составлено 439 протоколов о нарушении режима, выписано 220 административных штрафов на сумму 226 тыс. 500 рублей, вынесено 36 предупреждений, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Отметим, профилактические рейды в местах массового нахождения людей проходят на территории сельских поселений Тюменского района регулярно.

В рейдах принимают участие сотрудники администраций, полиции и народные дружинники. Они советуют землякам соблюдать режим повышенной готовности: носить медицинские маски, выдерживать дистанцию не менее 1,5 метров, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

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# рейды , Тюменский район

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