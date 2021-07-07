В России изменились требования к въезжающим из-за рубежа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россияне, привитые или переболевшие в последние полгода COVID-19, при прибытии из-за границы больше не должны сдавать ПЦР-тест, остальным будет необходимо пройти одно тестирование в течение трех дней после возвращения.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление Роспотребнадзора, которое вступило в силу 7 июля.

Нпомним, требования к въезжающим из-за рубежа россиянам ужесточили в мае - их обязали сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. До получения результатов лабораторного исследования вернувшиеся на родину должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.