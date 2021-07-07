  • 7 июля 20217.07.2021среда
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России изменились требования к въезжающим из-за рубежа

Общество, 11:17 07 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россияне, привитые или переболевшие в последние полгода COVID-19, при прибытии из-за границы больше не должны сдавать ПЦР-тест, остальным будет необходимо пройти одно тестирование в течение трех дней после возвращения.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление Роспотребнадзора, которое вступило в силу 7 июля.

Нпомним, требования к въезжающим из-за рубежа россиянам ужесточили в мае - их обязали сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. До получения результатов лабораторного исследования вернувшиеся на родину должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , ПЦР

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:28 07.07.2021Тоболяки увидели золотомасочные постановки о Достоевском благодаря фестивалю Театра Наций
11:17 07.07.2021В России изменились требования к въезжающим из-за рубежа
11:06 07.07.2021Приложение "Транспорт 72" пользуется популярностью среди жителей региона
10:20 07.07.2021Работа по созданию этнографического парка продолжается в Голышманово