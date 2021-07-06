17 жителей Тюменской области скончались от COVID-19 за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

206 человек заболели COVID-19 в Тюменской области в минувшие сутки. Смерть от коронавируса подтверждена у 17 человек, 172 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 378 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 737 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 411 человек.

В Москве заболели 5 тыс. 498 человек, в Московской области - 2 тыс. 536, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 869.

В Свердловской области выявили 318 случая, в Челябинской области - 227, в Югре - 154, на Ямале - 98, в Курганской области - 82.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 658 тыс. 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 139 тыс. 316 летальных исходов, выздоровел 5 млн 101 тыс. 852 человека.