Сотрудники и студенты ТюмГУ проходят ежедневный мониторинг состояния здоровья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежедневный мониторинг состояния здоровья проходят сотрудники и студенты Тюменского госуниверситета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В ТюмГУ вступил в силу приказ о мероприятиях по обеспечению безопасных условий организации учебного процесса с учетом распространения новых более активных штаммов коронавирусной инфекции.

По-прежнему удаленный режим работы рекомендован работникам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.

В корпусах ТюмГУ проводится уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Сохраняется контроль за соблюдением масочного режима.

В вузе будут организованы мобильные пункты вакцинации против COVID-19.

Организована информационно-разъяснительная работа, в том числе по возможности вакцинации в России, для иностранных студентов. К учебному процессу иностранцы допускаются при наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, отобранного не менее чем за три дня до прибытия в Россию, и результата лабораторного теста методом ПЦР, проведенного в течение трех дней с момента прибытия в Россию. До результата повторного теста зарубежным гражданам необходимо соблюдать самоизоляцию.