180 случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

180 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших - 17 детей. На ИВЛ находятся 11 пациентов из общего числа заболевших.

Под медицинским наблюдением остаются 23 тыс. 115 человек, 191 человек находится на перевахтовке.

Выздоровели 167 пациентов с COVID-19.

За весь период пандемии в регионе зафиксировано 39 тыс. 609 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 37 тыс. 897 человек.

В целом по России за последние сутки выявлено 24 тыс. 439 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб. Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 697 летальных исходов. Полностью выздоровели 17 тыс. 899 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 585 тыс. 799 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 тыс. 262 летальных исхода, выздоровели 5 млн 053 тыс. 417 человек.