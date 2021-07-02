Общественники предложили использовать маткапитал на газификацию жилья

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Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров предложил разрешить использовать социальные контракты, материнский капитал и "газовую ипотеку" на газификацию жилья.

"Социальная газификация жилья может стать одним из драйверов развития индивидуального жилищного строительства. Но для этого газ должен дойти не только до межи домовладений. Члены ОП РФ, члены Общественного совета при ФАС России в течение нескольких лет обращали внимание правительства страны на то, что развитию индивидуального жилищного строительства препятствуют трудности с оформлением документов для подключения к газовым сетям, сложности домохозяйств в работе с подрядчиками по газификации, а также затраты на газификацию. Поэтапно эти барьеры устраняются, что не может не радовать", — сказал он.

Однако, по словам члена ОП РФ, нельзя забывать, что для многих россиян остается непосильной сумма затрат на приобретение и монтаж газовых котлов, а также на замену системы отопления в связи с газификацией.

"Понятно, что государство или монополист — “Газпром” — не возьмет на себя эти затраты. Но малообеспеченные граждане должны иметь право на получение субсидий и льготных кредитов — “газовой ипотеки” — на эти цели. Кроме того, стоит рассмотреть возможность направления средств материнского капитала и социальных контрактов на финансирование затрат, связанных с газификацией жилья. Иначе газ будет рядом, а многие россияне будут отапливать жилье углем и дровами, что затратно и небезопасно", — отметил Шафиров.

Он обратился к коллегам из общественных советов при ФАС России, Минтруде, Минфине и Минэнерго России с просьбой провести совместные заседания для рассмотрения вопроса о газификации жилья россиян, сообщают в пресс-службе ОП РФ.