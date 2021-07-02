Регионам выделили около 6 млрд рублей для диспансеризации переболевших COVID-19

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Более 5,8 млрд рублей направят регионам на проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин отметил, что своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение." Все это – совершенно бесплатно для граждан", – цитирует кабмин председателя правительства.

Углубленная диспансеризация стартовала 1 июля во всех регионах страны. Обследование проходит в два этапа. Первый из них включает семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия (исследование функции внешнего дыхания), рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Все эти обследования можно пройти за один день. По их результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап. Он включает ещё три обследования – эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме. Им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по СМС, электронной почте или в личный кабинет на портале госуслуг.