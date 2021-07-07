В частных клиниках проверят цены на ПЦР-тесты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты на коронавирус в частных клиниках, сообщает кабмин.

Проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор. О результатах этой работы они должны доложить в правительство до 19 июля.

Тема обсуждалась на заседании координационного совета 25 июня. "В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит", – отметил Мишустин.