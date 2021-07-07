210 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

210 человек заболели COVID-19 в Тюменской области в минувшие сутки. Смерть от коронавируса подтверждена у четверых человек, 169 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 962 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 725 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 67 человек.

В Москве заболели 5 тыс. 621 человек, в Московской области - 2 тыс. 531, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 906.

В Свердловской области выявили 345 случаев, в Челябинской области - 233, в Югре - 157, на Ямале - 103, в Курганской области - 87.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 682 тыс. 634 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 140 тыс. 41 летальный исход, выздоровел 5 млн 121 тыс. 919 человек.