Первая группа подростков в Москве получила дозу "Спутника V"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Первые участники клинического исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" для подростков 12-17 лет получили один компонент препарата, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Перед прививкой участники обязательно проходят тщательное медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тестирования. Вчера начался процесс первых вакцинаций – 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 – в Детской больнице им. З. А. Башляевой и 10 – в Морозовской детской больнице", – сказала заммэра.

После введения первого и второго компонентов в течение трех дней подростки будут находиться в стационаре в изолированном боксе. Затем они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Привитые также будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать врачи по телефону.

Для участия в исследовании приглашены подростки, которые ранее не болели COVID-19, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний.