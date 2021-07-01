Тюменские активисты провели экологический субботник на берегу озера Круглое

Экологический субботник "Чистая вода - зеркало России" прошел в Тюмени в рамках Всероссийской акции "Вода России". Об этом рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель председателя регионального координационного совета национальных объединений Есенгалий Ибраев.

"Мы убрали мусора на берегу озера Круглое, которое расположено в черте города Тюмени рядом с Гагаринским лесопарком по дороге на Мыс. Озеро облюбовали рыбаки. Оно соединено протокой с Турой, поэтому здесь водится речная рыба - плотва, чебак, окунь, судак", - рассказал он.

Территория у городского водоема - популярное место для отдыха. К сожалению, несознательные горожане оставляют здесь немало мусора - стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, упаковки.

"Цель всероссийской акции, в которой мы с удовольствием приняли участие – сохранить уникальные водные объекты и сформировать бережное отношение к ним у жителей городов и сел нашей страны. Хотелось бы видеть наши водоемы чистыми и ухоженными", - подчеркнул заместитель председателя регионального координационного совета национальных объединений.

Евгений Бабенко